Em 2021, pelo Sp. Braga e contra o Benfica, foi titular, cumpriu os 90 minutos e foi eleito o Homem do Jogo. Em 2022, pelo FC Porto e contra o Tondela, jogou 20 minutos. Em 2023, novamente pelo FC Porto e contra o Sp. Braga, voltou a ser titular, só saiu nos descontos e fez duas assistências. Em resumo? Este domingo, Galeno conquistou a Taça de Portugal pela terceira vez consecutiva e por duas equipas diferentes.

O avançado integrou o onze inicial de Sérgio Conceição, bem lançado no corredor esquerdo e sempre com via verde para acelerar o jogo na faixa, e foi o responsável pelos dois cruzamentos que deram os golos do FC Porto no Jamor. Na terceira final da Taça de Portugal seguida em que participou, Galeno conquistou também o troféu pelo terceiro ano seguido e chegou ao oitavo título no futebol português: três Taças, dois Campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Galeno disputa a final da Taça de ????????Portugal pela 3.ª época consecutiva:

2021 SC Braga (titular)

2022 FC Porto (suplente utilizado)

2023 FC Porto (titular) pic.twitter.com/74nh0U9x7S — Playmaker (@playmaker_PT) June 4, 2023

Aos 25 anos, o jogador formado no Trindade, clube do Estado brasileiro de Goiás, chegou a Portugal em 2016 e por empréstimo do Goiás Anápolis para ser integrado no FC Porto B. Teve poucas oportunidades na equipa principal, foi emprestado consecutivamente a Portimonense e Rio Ave e assinou a título definitivo pelo Sp. Braga em 2019. Em duas épocas e meia nos minhotos, para além de dois troféus, somou 25 golos e 23 assistências ao longo de mais de 100 jogos e conquistou o direito de regressar aos dragões — por nove milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de um início de temporada discreto, em 2021/22, beneficiou da saída de Luis Díaz para o Liverpool em janeiro do ano passado e tornou-se um dos elementos mais importantes para Sérgio Conceição no ataque do FC Porto. Fecha a época com 15 golos e seis assistências em 52 partidas, sendo parte fulcral de uma equipa que internamente só falhou a conquista do Campeonato e arrecadou os restantes três títulos nacionais, entre Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal.

O FC Porto termina a época com 3 títulos (Supertaça; Taça da Liga; Taça de Portugal) ⚠Os portistas venceram 5 dos 6 últimos títulos disputados em ???????? pic.twitter.com/HQW7jQCBaf — Playmaker (@playmaker_PT) June 4, 2023

Numa altura em que a saída de alguns titulares está em cima da mesa, como é o caso de Uribe e Taremi, Galeno tem a permanência no FC Porto praticamente assegurada e deverá continuar a ser parte integrante do plantel na próxima temporada. Com nacionalidade portuguesa desde março do ano passado, por estar em Portugal há mais de cinco anos, o avançado é opção para Roberto Martínez na Seleção Nacional e já assumiu que aceitaria ser internacional português.

“Todos os jogadores sonham em jogar com a Seleção. Tenho cidadania portuguesa e jogaria por Portugal com o maior orgulho. Se tivesse essa oportunidade, daria o meu melhor para representar bem toda a nação portuguesa. A minha carreira como atleta profissional está a ser vista pelos clubes portuguesas e orgulho-me muito disso. Sinto uma grande vontade de ter sucesso aqui em Portugal. Se for chamado para a seleção portuguesa, ficarei muito feliz”, explicou Galeno em entrevista ao jornal Globo em novembro do ano passado.