Já não parecia haver volta a dar. Depois de uma entrada a todo o gás no primeiro período do jogo 2 da final da NBA, o melhor que os Miami Heat conseguiram foi terminar o quarto inicial com três pontos de avanço. A seguir, os Denver Nuggets conseguiram meter o seu jogo. Com transições rápidas que acabavam em triplos, com a aposta no jogo interior de Nikola Jokic, a assumir mais e a passar menos do que no jogo 1. A história parecia escrita mas o quarto final acabou por mudar de novo o rumo do encontro, ao ponto de a soma de dois quartos desviar os favoritos de um trajeto que parecia estar a meio caminho de um histórico título.

A lição da primeira partida estava aprendida e não foi por acaso que Kevin Love entrou no cinco inicial para dar o peso e a estatura que a equipa necessitava olhando para o jogo 1. E houve um outro dado importante com enorme preponderância: os 17 triplos marcados pelos Miami Heat, com uma percentagem de quase 50%. No entanto, aquilo que sobrou foi sobretudo o coração enorme de uma equipa que tinha deixado para trás Milwaukee Bucks, New York Knicks e Boston Celtics e que anulou agora o “fator casa” dos Denver Nuggets com um triunfo por três pontos (111-108) com um parcial de 36-25 nos últimos 12 minutos de jogo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jimmy Butler and Bam Adebayo pour in 21 PTS each as Miami wins Game 2 to even the series! DEN/MIA Game 3: Wednesday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/IMmCFLizkq — NBA (@NBA) June 5, 2023

Jimmy's defense on this final possession ???? Miami battles their way to victory and ties the series with the Game 2 road win! Game 3: Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/llCT65CKZP — NBA (@NBA) June 5, 2023

“Tivemos muitas falhas de comunicação entre nós e mal-entendidos. Eles conseguiram criar lançamentos totalmente abertos, em especial no início da partida e em parte também no final do encontro. Cada um de nós precisa saber onde andar e o que fazer na defesa. Não jogámos da forma correta no último quarto, eles marcaram um 36 pontos nesse período. É demasiado”, lamentou Nikola Jokic, que voltou a ter uma exibição monstruosa com 41 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências que de pouco ou nada valeu.

Nikola Jokic's 68 total points in his first 2 Finals games are tied with Kevin Durant for the 3rd most in NBA History: Allen Iverson – 71 points (2001)

Michael Jordan – 69 points (1991)

Nikola Jokic – 68 points (2023)

Kevin Durant – 68 points (2012) pic.twitter.com/VBr5dlZkBb — NBA History (@NBAHistory) June 5, 2023

Do lado dos Miami Heat, que voltaram a ter em Erik Spoelstra um técnico a fazer a diferença nos momentos em que colocava na mesa os descontos de tempo (ou não tivesse ele dois anéis de campeão consecutivos há dez anos), Bam Adebayo (21 pontos e nove ressaltos) e Jimmy Butler (21 pontos e nove assistências) foram os melhores da equipa a par de Gabe Vincent, com 23 pontos e quatro triplos marcados em seis tentados entre um parcial de 29-12 no último período que terminou com Butler a apertar ao máximo Jamal Murray no lançamento que poderia levar tudo para prolongamento mas que bateu no aro e acabou por não entrar.

Nikola Jokic (41 PTS, 11 REB) with a remarkable Game 2! Denver will look to bounce back in Game 3 and secure a 2-1 series lead ???? DEN/MIA Game 3:

Wednesday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/z2LryrxZe6 — NBA (@NBA) June 5, 2023

Miami's 13 wins are the most by an 8-seed in a single postseason. The 1998-99 Knicks (12) previously held the record. pic.twitter.com/6QEkoADh6e — NBA History (@NBAHistory) June 5, 2023