Taça ganha, taça oferecida. Menos de 24 horas depois da conquista da Taça de Portugal com uma vitória por 2-0 frente ao Sp. Braga, o plantel do FC Porto deslocou-se ao Museu dos dragões para uma cerimónia com o presidente do clube, Pinto da Costa, para deixar o terceiro troféu conquistado na presente temporada, quinto dos últimos seis disputados a nível nacional. No entanto, foi o primeiro alcançado em 2022/23, a Supertaça, que assumiu maior protagonismo. Mais concretamente, o que tem gravado na base e que, na ótica dos azuis e brancos, sustenta a ideia partilhada este domingo de serem o conjunto com mais títulos em Portugal.

Com uma imagem do troféu conquistado em agosto frente ao Tondela (3-0), Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, apontou para aquele que se tornou recentemente o principal ponto de discórdia entre os azuis e brancos e o Benfica: a Supertaça ganha pelos encarnados em 1980 frente ao Sporting que, tal como a primeira em 1979 que terminou com o triunfo do Boavista diante do FC Porto, é considerada como oficiosa e não oficial, sendo que no tal troféu de 2022 a lista de vencedores começa apenas em 1980/81.

“Esta foto da Supertaça mais recente conquistada pelo FC Porto, no verão de 2022, não deixa margem para dúvidas. A lista dos vencedores gravada em plena taça começa com o nome do primeiro vencedor, que foi o FC Porto. O resto é fake news. Isto nem sequer é muito importante, nenhum adepto gosta mais do FC Porto ou do Benfica por ter mais um, dois ou três troféus. Mas não se pode ficar indiferente perante a difusão constante de mentiras, em especial quando são feitas por gente que tem a obrigação de falar verdade. Só por má fé ou por benfiquismo doentio se pode defender que FC Porto e Benfica partilham a liderança do ranking de títulos, ambos com 84 troféus. Não é verdade, o FC Porto tem 84 troféus oficiais, enquanto o Benfica tem 83 troféus oficiais”, defendeu o responsável dos dragões na sua conta oficial do Twitter.

Em termos práticos, o FC Porto contabiliza agora com duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões, duas Taças UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais, uma Supertaça Europeia, 30 Campeonatos, quatro Campeonatos de Portugal, 19 Taças de Portugal, 23 Supertaças e uma Taça da Liga, ao passo que o Benfica conta com duas Taças dos Clubes Campeões Europeus, 38 Campeonatos, três Campeonatos de Portugal, 26 Taças de Portugal, oito Supertaças e sete Taças da Liga, sendo que o “diferendo” entronca nessa primeira Supertaça ganha pelos encarnados em 1980.

À margem desse despique, que terá mais capítulos logo no início da próxima temporada com a final da Supertaça entre FC Porto e Benfica num recinto ainda a designar, Pinto da Costa voltou a dar os parabéns à equipa pelo terceiro troféu da temporada, ao mesmo tempo que deixou uma mensagem de tranquilidade a propósito da continuidade de Sérgio Conceição no comando dos azuis e brancos, recordando até uma data simbólica para o clube que foi também a data que marcou a assinatura de contrato com o técnico.

“Num dia histórico para o FC Porto, que foi o dia 27 de maio, em que conquistámos em 1987 a Taça dos Campeões Europeus, foi nesse dia 27 de maio, passado uns anos, que o Sérgio Conceição, sentado no gabinete à minha frente, fechou contrato de mão, sem nada escrevermos, para ser o treinador do FC Porto. Só o foi porque quis muito, só o foi porque ambos quisemos muito, porque não foi fácil libertar-se do Nantes, com quem tinha contrato. E a partir desse dia, o FC Porto rejuvenesceu com a alma do dragão. Criámos a onde da vitória, o mar azul que vimos no Estádio do Jamor”, começou por dizer o líder portista.

“Até o Presidente da República, no final, me disse que estava muito impressionado com o espírito do FC Porto. Quero que todos os que estejam no FC Porto tenham uma vida feliz, singrem e consigam todos os seus objetivos. Mas tudo tem o seu tempo. Sérgio, vamos continuar juntos, vamos continuar a ganhar, vamos continuar a ter jogadores que te querem muito, que acreditam em ti, que se sentem bem no FC Porto e os dez títulos que venceste no FC Porto, para o que desejas, para o que tu queres, para o que quer o teu filho, não são suficientes”, acrescentou ainda na parte da mensagem dedicada ao técnico dos azuis e brancos.

“Ontem, disseram-me que o FC Porto, comigo a presidente, tinha ganho 2.500 e não sei quantos títulos. Isso, para mim, é tudo passado. Tudo passado. O título de ontem [domingo] encheu-me de alegria e, como vimos, encheu os portistas todos de uma alegria enorme (…) Mas vamos partir para o futuro hoje. Estas três taças magníficas são do passado até ontem. Vencemos três dos quatro títulos nacionais em disputa, é realmente brilhante. Apostamos sempre no máximo, não sendo tudo o que queríamos, mas podem todos ter a consciência de que foi uma época feliz, de vitória, que ficará marcada na história do FC Porto e na vossa história do futebol. Hoje começa o futuro e na próxima época temos de estar várias vezes a entregar taças neste Museu”, referiu também Pinto da Costa na cerimónia que antecedeu o habitual período de férias dos jogadores, sendo que os internacionais irão ainda juntar-se às respetivas seleções para mais dois jogos.