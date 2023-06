O Rali de Portugal vai manter-se na Figueira da Foz em 2024, depois do regresso este ano, com a realização da superespecial e da partida no dia seguinte, anunciou esta segunda-feira o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

“Desta vez, foi decidido com mais antecedência e permite a pernoita do rali todo na Figueira da Foz e a partida no dia seguinte, depois da superespecial logo a seguir ao arranque em Coimbra”, disse o autarca à agência Lusa.

Santana Lopes adiantou que o acordo de princípio foi fechado na tarde desta segunda-feira com o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), faltando depois a aprovação do executivo municipal.

“Estou contente, como é natural, por se ter podido confirmar estas condições”, disse o presidente do município, salientando o impacto desportivo e económico para a Figueira da Foz.

O investimento, segundo o autarca, será idêntico ao deste ano, que rondou os 300 mil euros, entre apoio da Câmara e privados, mais o apoio logístico.

“As condições são as mesmas, o que também é bom, porque sendo melhor para a Figueira da Foz foi possível negociar valores idênticos ao deste ano”, sublinhou.

A realização de uma superespecial na Figueira da Foz este ano foi a principal novidade da 56.ª edição do Rali de Portugal e representou o regresso da cidade à competição, o que não acontecia há cerca de três décadas.

A superespecial deste ano realizou-se em 12 de maio, num percurso de 2,2 quilómetros, que abrangeu a zona do Forte da Figueira da Foz e o Parque das Gaivotas, com milhares de pessoas a assistir.