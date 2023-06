Não foi para esse novo destino da moda no futebol não europeu que é a Arábia Saudita, também não andou muito longe disso mesmo: Mateus Uribe, internacional colombiano de 32 anos que terminava contrato com o FC Porto no final da temporada, foi anunciado oficialmente como reforço do Al-Sadd até junho de 2026.

“Saídas do plantel? Quando os jogadores têm uma cláusula de rescisão, não podemos garantir que este ou aquele fica. Qualquer jogador pode sair. Depois, consoante os que saem, temos de refazer o plantel. Diogo Costa, Pepe, Otávio, Toni Martínez, Marcano… Fala-se em todos. Fala-se em 28 jogadores para sair. Os que têm cláusula de rescisão é fácil sair se pagarem. Uribe? Esse sai. Tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita e há muito que sabemos que não havia possibilidade de o manter, são números que o futebol português não comporta. Tenho pena, é um grande atleta e jogador”, tinha assumido Pinto da Costa depois da final da Taça de Portugal no Jamor este domingo, que o FC Porto venceu frente ao Sp. Braga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

OFFICIAL: #AlSadd sign Colombian player Mateus Uribe on a three-year deal starting from the 2023-24 season #AlwaysAlSadd @matheus_uribe8pic.twitter.com/qzTSVQAeX5 — ???? #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 5, 2023

Formado no Envigado, o médio teve uma primeira experiência nos seniores na Argentina pelo Deportivo Español, voltando depois à Colômbia onde jogou de novo no Envigado, no Deportes Tolima e no Atlético Nacional. Em 2017, ano em que foi pela primeira vez chamado à seleção, Uribe mudou-se para o México, tendo representado o América durante duas épocas antes de reforçar o FC Porto a troco de nove milhões de euros por 85% do passe. Em quatro temporadas no Dragão, o jogador fez um total de 176 jogos pelos azuis e brancos, marcando 15 golos e fazendo seis assistências entre oito títulos ganhos: dois Campeonatos, três Taças de Portugal (a última este domingo), uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Deal 3 ✅ https://t.co/eKqsGJ2ALK — ???? #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 5, 2023

De recordar que o Al-Sadd, que é treinado pelo espanhol Juanma Lillo, terminou a última Liga do Qatar no terceiro lugar atrás do Al-Duhail e do Al-Arabi. Santi Cazorla, ex-internacional espanhol, é um dos nomes sonantes da equipa a par do internacional sul-coreano Jung Woo-young, do médio brasileiro Guilherme e o argelino Baghdad Bounedjah, referência ofensiva que é o melhor marcador há vários anos seguidos.

Em atualização