Marcelo Rebelo de Sousa é o melhor Presidente da República que Portugal teve desde o 25 de Abril. Pelo menos, essa é a opinião dos inquiridos numa sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, divulgada esta segunda-feira.

Em resposta à pergunta sobre qual o Presidente preferido, Marcelo Rebelo de Sousa liderou a votação, conseguindo a preferência de 27% dos inquiridos. Logo a seguir surge António Ramalho Eanes, com 25,7% dos votos. No extremo oposto está Aníbal Cavaco Silva, Presidente entre 2006 e 2016, com apenas 6,7% dos votos.

A popularidade de Marcelo, que está agora a cumprir o seu segundo mandato (vai até 2025), sempre foi alta, além de ser um fator a que o Presidente costuma estar atento. Este estudo, que foi feito entre 25 e 31 de maio tendo por base 611 entrevistas, já acontece numa fase tensa da coabitação entre Presidente da República e Governo, em que Marcelo tem prometido estar mais vigilante em relação à governação, e com a pressão da Comissão de Inquérito sobre a TAP a aumentar.

Na mesma sondagem, a maioria dos inquiridos elogia os resultados desta comissão e defende que João Galamba devia ter saído do Governo quando pediu a demissão. Na altura, acreditam os portugueses, a julgar por este estudo de opinião, António Costa deveria ter avançado para uma remodelação alargada.