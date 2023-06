Depois de quase 40 anos a produzir filmes para o Studio Ghibli, o mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki prepara-se para lançar aquele que será o seu último filme com a produtora. “How Do You Live?” chega aos cinemas sem trailer, sinopse ou marketing promocional.

Numa entrevista à revista japonesa Bungei Shunju, Toshio Suzuki, produtor e presidente do Studio Ghibli, afirmou que a produtora se vai manter em silêncio em relação ao filme e explicou que o objetivo é fazer com que os fãs o vejam sem ideias preconcebidas.

“Vamos usar apenas um cartaz para o marketing. Por isso, nada de trailers ou anúncios televisivos… Nada de anúncios nos jornais também. No fundo, eu acho que isto é o que os espetadores desejam”, explicou, citado no The Hollywood Reporter.

Assim, nada sobre “How Do You Live?” será revelado antes de chegar aos cinemas. Os fãs apenas conhecem o cartaz, lançado em dezembro do ano passado, e sabem que o filme foi inspirado no romance de Genzaburo Yoshino, de 1937. Com o mesmo nome, o livro acompanha o desenvolvimento emocional e filosófico de um jovem rapaz depois da morte do seu pai.

A estratégia de divulgação praticamente nula é também novidade para a produtora que desde sempre apostou em formas de publicidade diferentes. “Como parte das operações da empresa, ao longo dos anos a Ghibli quis que as pessoas viessem ver os filmes que fizemos. Por isso, pensámos nisso e fizemos uma série de coisas diferentes com esse objetivo — mas desta vez pensámos: ‘Eh, não precisamos de fazer isso'”, explicou Suzuki.

“Fazer a mesma coisa que já fizemos antes, vezes sem conta, cansa-nos. Por isso, quisemos fazer algo diferente“, acrescentou.

O filme que os fãs de Studio Ghibli esperam que seja lançado desde 2017, quando foi anunciado por Hayao Miyazaki, chega ao Japão a 14 de julho. As datas internacionais ainda serão anunciadas.

Ao longo da sua carreira, Hayao Miyazaki produziu vários filmes que fizeram parte da infância de milhares de crianças. Em 2003, ganhou o Óscar de melhor filme de animação com “Spirited Away” (“A Viagem de Chihiro”, em português) e foi nomeado duas vezes para o mesmo título com “Howl’s Moving Castle” (“O Castelo Andante”, em português), em 2006, e com “The Wind Rises” (“As Asas do Vento”, em português), em 2014. No mesmo ano, a Academia de Hollywood atribuiu-lhe um Óscar Honorário pela sua contribuição e impacto no cinema de animação.