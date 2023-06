Uma colisão entre duas viaturas na Estrada Nacional (EN) 125 seguida de um atropelamento, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António, provocou esta segunda-feira um ferido grave, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve adiantou que a vítima do atropelamento é uma mulher de 80 anos, transportada para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.

De acordo com a mesma fonte, a EN 125 encontra-se cortada ao tráfego em ambos os sentidos naquele troço desde as 08h56. O acidente causou ainda outras duas vítimas que às 09h40 estavam ainda a ser assistidas e cujo estado de saúde não foi possível indicar, acrescentou.

Acorreram ao local 16 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis viaturas.