O bar da famosa série de televisão “Cheers” foi vendido por 675.000 dólares (cerca de 630 mil euros) em leilão este fim de semana, alcançando o valor mais elevado entre os quase mil adereços, guarda-roupa ou cenários de programas clássicos do “pequeno ecrã”.

A Heritage Auctions revelou esta segunda-feira que os itens vendidos durante o evento de três dias, que terminou no domingo na cidade norte-americana de Dallas, renderam mais de 5 milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros).

Os objetivos vendidos em leilão faziam parte de uma coleção reunida por James Comisar ao longo de mais de três décadas, noticiou a agência Associated Press (AP).

O colecionador explicou que, depois de o seu sonho de criar um museu para acolher a sua coleção ter falhado, decidiu que os objetivos deviam ser aproveitados por fãs.

“O sucesso do leilão confirmou o que eu sempre soube: que os personagens da televisão são membros queridos da nossa extensa família e que as suas histórias e as nossas são inseparáveis”, destacou Comisar, citado num comunicado de imprensa da casa de leilões.

Os fatos de Batman e Robin, utilizados por Adam West e Burt Ward na série de televisão dos anos 1960, foram vendidas por 615.000 dólares (cerca de 574.000 euros), enquanto o cenário onde Johnny Carson recebeu convidados no “The Tonight Show” foi vendido 275.000 dólares (cerca de 257.000 euros), informou a Heritage Auctions.

Um conjunto de “All in the Family” [“Uma Família às Direitas”] — que incluía as salas de estar e jantar de Archie e Edith Bunker e a escadaria — foi vendido por 125.000 dólares (cerca de 117.000 euros).

A casa de leilões acrescentou que o mesmo comprador também fez a licitação vencedora de 250.000 dólares (cerca de 234.000 euros) pelas cadeiras utilizadas pelo casal na nona temporada do programa.