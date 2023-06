Produtores, realizadores, argumentistas e técnicos, reunidos esta terça-feira em debate no Porto, concordaram que o setor deixe de ser precário e que o Instituto do Cinema e do Audiovisual seja mais do que um “guichet de atribuição de dinheiro”.

Nos “Novos Encontros do Cinema Português”, que o Batalha — Centro de Cinema acolhe esta terça-feira e quarta-feira, no Porto, houve um debate sobre produção de cinema que juntou sete associações de produtores, argumentistas, realizadores e técnicos.

Nas três horas de debate, em que cada associação acabou por elencar praticamente um caderno de reivindicações e problemas da sua área de intervenção, muitos dos intervenientes, incluindo os que estiveram na plateia, sublinharam a importância de um organismo, como o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), que defenda o cinema.

João Matos, da produtora Terratreme, e Luís Urbano, da O Som e a Fúria, consideraram que o ICA tem responsabilidades de definir as políticas públicas de cinema, enquanto o produtor Rodrigo Areias, da Bando À Parte, disse que aquele instituto deve defender o cinema português e a sua pluralidade na indústria audiovisual.

Ainda assim, dada a legislação do setor, os processos burocráticos dos concursos de apoio e o crescente volume de produção, por via da criação do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, o ICA “neste momento é uma parede burocrática com um guichet”, disse João Matos.

“Não recebemos do lado de lá a compreensão de como deve ser feito cinema”, continuou, corroborado pelo produtor Pedro Borges, da Midas Filmes, que questionou “a falta de transparência” da tutela em tornar públicas as orientações para o próximo plano estratégico para o setor.

“Os institutos públicos financiam cinema e têm que defender o cinema nacional contra as hegemonias das narrativas e dos mercados que nós não podemos contrapor. Existem para financiar. Não é um subsídio nem um favor; é uma sobrevivência da nossa pluralidade como cultura. O capital do cinema não é apenas financeiro”, disse a realizadora Mariana Gaivão.

Num debate moderado pela investigadora Mariana Liz, Jorge Costa, da Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual, lembrou a precariedade e invisibilidade dos técnicos que trabalham nas produções de cinema e audiovisual, e pediu a criação de “um acordo coletivo de trabalho adequado ao setor”.

Num tempo de “transformação” no cinema e audiovisual, como referiu o produtor Fernando Vendrell, ficaram por discutir, como sublinharam alguns profissionais na plateia, questões que são transversais à atualidade: a igualdade de género, a representatividade de pessoas racializadas e de outras etnias, e a sustentabilidade ambiental do setor.

Os “Novos Encontros do Cinema Português”, de onde serão produzidas e divulgadas conclusões, são uma iniciativa do Batalha — Centro de Cinema, do Clube Português de Cinema — Cineclube do Porto e da Fundação Calouste Gulbenkian.

A iniciativa acontece 56 anos depois de as mesmas entidades terem organizado, em 1967, a Semana de Estudos Sobre o Novo Cinema Português.