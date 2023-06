Esta terça-feira queremos saber a sua opinião sobre as comissões agendadas para hoje. Pedro Nuno Santos, o antigo ministro das Infraestruturas, vai ser ouvido hoje de manhã pela primeira vez na Assembleia da República, ainda não na comissão de inquérito à TAP, mas na comissão de obras públicas. À tarde será a vez de António Mendonça Mendes, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro ir comissão de Assuntos Constitucionais. É mais um dia de elevada expectativa na Assembleia, até porque ao fim da tarde ainda teremos João Leão, o anterior ministro das Finanças, este na CPI. Para podermos seguir a audição de Pedro Nuno Santos adiantámos uma hora o contra-corrente de hoje e depois iremos em directo para a Parlamento, mas antes queremos saber que perguntas devem ser feitas e que esclarecimentos devem ser dados?

