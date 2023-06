A Câmara de Sintra está a preparar incentivos para fixar médicos de família no concelho, prevendo um apoio adicional de 1.133,95 euros por mês para aqueles profissionais de saúde, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Esta decisão pretende colmatar a falta de médicos de família existente naquele concelho do distrito de Lisboa.

Este anúncio da Câmara de Sintra surge depois de os utentes da freguesia de São João das Lampas terem divulgado que vão realizar, na quarta-feira, uma marcha lenta e um buzinão para reclamar a colocação imediata de médicos de família no Centro de Saúde local.

Questionada pela agência Lusa acerca do protesto em São João das Lampas, a autarquia disse que está a “desenvolver um Incentivo Municipal para a Fixação de Médicos de Família no Concelho de Sintra, que prevê um apoio pecuniário adicional por parte do município” de forma a incentivar “mais médicos a escolherem o concelho de Sintra” para trabalhar.

“O valor do incentivo pecuniário a atribuir pela autarquia de Sintra aos médicos que venham a ocupar as vagas referidas anteriormente é de 1.133,95 Euro/mês”, especificou a câmara.

Segundo a autarquia, este apoio pecuniário municipal “destina-se a compensar os encargos decorrentes” da fixação dos médicos no concelho e será atribuído “enquanto o profissional proporcionar cuidados de saúde à população abrangida pela unidade de saúde em que estiver inserido”.

A Câmara de Sintra referiu ainda que os concursos promovidos pelo Ministério da Saúde para a fixação de médicos só preveem “que parte das vagas em zonas carenciadas” tenha direito a incentivo pecuniário.

Para exemplificar, referiu que, no último concurso, o concelho de Sintra só beneficia de “sete vagas carenciadas, suscetíveis de apoio pecuniário, num total de 51 vagas de clínicos de medicina geral e familiar a preencher”.

Afirmando que a situação da Saúde no concelho é preocupante, a câmara frisou que vai procurar incentivar os clínicos a escolherem o concelho de Sintra como a sua área de atividade profissional.

Além do incentivo à fixação de médicos de família, a autarquia lembrou os projetos de construção de cinco novos centros de saúde, requalificação de vários outros e a construção do novo Hospital de Sintra, um investimento superior a 50 milhões de euros que irá servir 400 mil utentes.

De acordo com a Câmara de Sintra, existem atualmente 454.904 utentes inscritos no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Sintra, dos quais 378.793 são frequentadores.

Desses utentes, 251.990 têm médico de família atribuído e 125.739 não têm, acrescentou, afirmando que “uma parte significativa da população” não tem “cobertura clínica garantida e regular por parte do Serviço Nacional de Saúde”.