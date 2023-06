Strindberg. Bergman. Olof Palme. Björn Borg. Os ABBA. Ibrahimović. Loreen. O IKEA – ou a IKEA. Dita a geração e o gosto que o nosso imaginário sobre a Suécia se preencha de algumas destas referências.

Em “Suécia”, peça que se estreia esta quinta-feira, 8 de junho, no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, Mexia recupera a imagem ficcionada da Suécia dos anos 70, um país visto como politicamente invejável, símbolo de evolução e progresso.

“Há 15 anos ou mais que ando a pensar nisto”, recorda Pedro Mexia ao Observador, por telefone, em vésperas de estreia. “[A minha curiosidade pela Suécia] tinha a ver com uma dimensão política e com uma dimensão estética. Tinha a ver com o facto de o [August] Strindberg, no teatro, e o [Ingmar] Bergman, no cinema, serem duas figuras muito importantes na minha experiência do que gosto no teatro e no cinema, por um lado, e, por outro, porque me intriga essa ideia de que a felicidade vem de um sistema político determinado”, explica.

