Já foi detido, na posse de quatro armas de fogo, o rapaz de 19 anos que esta terça-feira à tarde abriu fogo no exterior de uma cerimónia de finalistas de liceu em Richmond, no estado americano da Virginia, fazendo dois mortos e deixando pelo menos outras cinco pessoas feridas, em estado considerado grave.

Apesar de ter tentado escapar do local a pé, explicou Rick Edwards, o chefe da polícia local em conferência de imprensa, o atirador foi rapidamente detido e será agora acusado de dois homicídios em segundo grau.

Nem o atirador nem as duas vítimas mortais, um estudante de 18 anos, que tinha acabado de se graduar, e um homem de 36, no local para assistir à cerimónia, foram, para já, identificados. De acordo com a Associated Press, a polícia terá informações que indicam que o atirador conhecia pelo menos uma das vítimas.

BREAKING: A mass shooting has taken place outside of a Richmond, Virginia High School Graduation celebration. Details: – 7 shot outside the Altria Theater in Richmond, Virginia – The shooting took place in Monroe Park after the Huguenot High School graduation – 2 suspects… pic.twitter.com/HmpfPtaQRd — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 7, 2023

Os disparos soaram esta terça-feira à tarde justamente no momento em que a cerimónia de graduação, que reuniu centenas de pessoas, chegava ao fim no Altria Theatre, uma das salas de espetáculo mais antigas da maior cidade da Virgínia, que por sua vez fica mesmo em frente a um grande parque, dentro do campus da Universidade da Commonwealth da Virgínia.

“Quando ouviram os tiros, foi obviamente um caos. Tínhamos centenas de pessoas no Monroe Park, por isso as pessoas dispersaram-se. Foi muito caótico no local“, descreveu o chefe da polícia em conferência de imprensa. “Este deveria ter sido um espaço seguro, as pessoas deveriam sentir-se seguras numa formatura”, disse Edwards. “É incrivelmente trágico que alguém tenha decidido trazer uma arma para este incidente e lançar o terror sobre a nossa comunidade.”

Nas primeiras horas, chegou a ser noticiada a detenção de um segundo suspeito, que afinal não teria qualquer relação com o caso. Ao todo, terão sido ouvidas duas dezenas de disparos, que provocaram uma debandada, com centenas de pessoas a precipitar-se de volta para o interior do teatro. De acordo com fonte policial, para além das sete pessoas baleadas, pelo menos outras doze ficaram feridas.

Um rapaz foi atropelado enquanto tentava fugir do local, dois estudantes receberam tratamento depois de caírem, e outras nove pessoas foram assistidas no local, depois de apresentarem ferimentos leves ou queixas de ansiedade.