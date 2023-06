O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai criar uma medida de apoio financeiro extraordinário para os produtores de cereja e ginja do concelho de Câmara de Lobos, cuja produção registou uma “perda significativa” devido à chuva, foi esta quarta-feira anunciado.

Na reunião semanal do executivo regional, que decorreu no Funchal, a Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural foi autorizada a efetuar a “quantificação dos prejuízos resultantes da forte e persistente precipitação registada no dia 31 de maio e consequente perda de percentagem significativa da produção de cereja e ginja prevista para a campanha de 2023″.

Em comunicado, o Governo Regional indica que vai criar uma medida de apoio financeiro extraordinário aos agricultores afetados nas freguesias do Jardim da Serra e Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, mas não revela qualquer valor.

Na reunião desta quarta-feira, entre outras medidas, foi também decidido alterar o contrato-programa celebrado com a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, com vista ao “reescalonamento da comparticipação financeira” de 2,9 milhões de euros, para fazer face à operacionalização do Smart Islands Hub (SIH).

O executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque alterou ainda outro contrato-programa com a ARDITI com o mesmo objetivo, envolvendo um montante de 6,6 milhões de euros para aquisição de tecnologias oceânicas.