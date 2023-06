A OCDE reviu em alta o crescimento do PIB para este ano, de 1% (tal como projetado em novembro) para 2,5% e é, agora, uma das instituições mais otimistas quanto à evolução da economia para 2023. A projeção para o défice é, por sua vez, revista em baixa, de 0,6% para 0,1% do PIB, assim como a inflação, de 6,6% para 5,7%, ainda assim, acima das previsões do Governo, que aponta para a 5,1%.

Exceto na inflação, a organização está mais positiva do que o próprio Executivo, que vê o PIB a crescer 1,8% este ano e o défice a fixar-se nos 0,4%. Nas projeções da OCDE, Portugal cresce, assim, acima da média dos países da organização (1,4%) e até dos EUA (1,6%), e mais do dobro da zona euro (0,9%). O crescimento global vai, assim, manter-se “modesto”.

Para 2024, a OCDE aponta para um abrandamento do crescimento em Portugal, para 1,5%, ligeiramente acima do que projetava em novembro (1,2%). Já a inflação deverá ficar nos 3,3% (também pior do que previa nas últimas projeções, 2,4%).

