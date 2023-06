A cidade brasileira de São Paulo recebe durante três dias a terceira edição do evento Portugal 360, cuja programação pretende oferecer uma experiência de imersão dos brasileiros na cultura portuguesa, após duas edições do evento no Rio de Janeiro.

A programação acontece entre 9 e 11 de junho, na Cinemateca Brasileira, que estará dividida em três diferentes espaços – mercado gastronómico, wine bares, espaço de entretenimento e espaço turismo & arte, café literário, viver Portugal, e espaço infantil para uma verdadeira imersão no universo português.

Segundo os organizadores, os temas dos espaços estarão ligados a turismo, cultura, gastronomia, vinhos, cinema, educação, compras, inovação e lazer estarão em evidência durante o Portugal 360.

A agenda variada conta com atividades como mostra de cinema português, conversas sobre viagens, cultura, literatura, educação, investimento, showcookings de gastronomia, workshops de artesanato, provas de vinhos e azeites. A entrada é livre, mas para participar nas atrações é preciso realizar breve inscrição gratuita no site.

No universo da gastronomia, o público poderá participar de uma completa experiência gastronómica com participações de renomados chefs portugueses, como Vitor Sobral, Júlio Pereira e Marcos Gomes, e brasileiros que irão preparar pratos especiais para os visitantes, além de poderem aproveitar uma área destinada aos melhores vinhos e licores do país e doçaria portuguesa.

No turismo literário serão revisitados os lugares descritos por José Saramago, as paisagens, as comunidades, o património natural e cultural, tendo como base o seu livro “Viagem a Portugal”.

Iniciativas sobre diversidade também fazem parte da programação com a apresentação do Turismo LGBTQIA+ (sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, queer, intersexo, assexuais e outros) e divulgação da EuroPride 2025, um dos maiores eventos de celebração do orgulho destas comunidades, realizado na Europa, que acontecerá em 2025, na cidade de Lisboa, em Portugal.

O evento ainda conta com a participação de universidades e consultorias estudantis oriundas diretamente de Portugal para o Brasil com o objetivo de apresentar as melhores oportunidades de estudo aos brasileiros interessados em estudar no país. As entidades terão o seu espaço próprio e uma agenda disponível para quem deseja saber mais sobre o assunto.

Além dos programas de ensino das universidades portuguesas, o público ainda pode conhecer novos destinos de viagens em Portugal e aproveitar uma programação com entretenimento variado para todas as idades.

A iniciativa conta com a parceria do Turismo de Portugal, do consulado-geral de Portugal em São Paulo e da Cinemateca Brasileira. Todas as atrações são gratuitas e para participar das atividades é necessário se inscrever pelo site www.portugal360sp.com.