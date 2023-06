Os estreantes Denver Nuggets recuperaram na quarta-feira o fator casa na final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem no reduto dos Miami Heat, campeões em 2006, 2012 e 2013, por 109-94, no Jogo 3.

Depois da vitória no primeiro encontro, por 104-93, e do desaire no segundo, por 111-108, ambos em Denver, os Nuggets ganharam na primeira visita à Florida, colocando-se a duas vitórias do título, num jogo em que já lideravam ao intervalo por 53-48.

O quarto jogo da final da NBA realiza-se na sexta-feira, de novo em Miami, enquanto o quinto será em Denver, na segunda-feira. Se necessário, o sexto realiza-se na Florida (15 de junho) e o sétimo no Colorado (18).