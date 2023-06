Kilauea, o vulcão mais jovem e mais ativo do Havai, entrou em erupção esta quarta-feira, avançou o Serviço Geológico dos EUA. É a segunda vez que o fenómeno acontece este ano.

A erupção foi detetada pelo observatório de Vulcões Havaianos do Serviço Geológico dos EUA pelas 4h44 (hora local). De acordo com o The New York Times, uma hora depois, a lava começou a criar uma teia preta e laranja em redor de Halemaʻumaʻu, a principal cratera do vulcão.

“Espalhou-se pelo chão da cratera de maneira totalmente incandescente“, disse Ken Hon, o cientista responsável pelo observatório, citado no mesmo jornal, acrescentando: “As fontes e tudo o resto são incríveis”.

The Kilauea volcano on Hawaii’s Big Island erupted early Wednesday morning, sending lava spewing and spreading across its summit. https://t.co/405mLmOQ6b pic.twitter.com/av8eYtmRPe — The New York Times (@nytimes) June 7, 2023

No vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver ainda a lava a borbulhar, assim como “as várias fontes de ventilação ativas e lava a inundar o chão”.

O observatório avançou que a atividade do vulcão está confinada ao Parque Nacional de Vulcões do Havai, não havendo grandes ameaças à vida humana. A única ameaça serão os vapores que saem do vulcão.

Ativo desde 2020, depois de estar dois anos adormecido, é a quarta vez que o vulcão Kilauea entra em erupção em três anos. A primeira durou de dezembro de 2020 a maio de 2021, a segunda de setembro de 2021 a dezembro de 2022, e a mais recente começou em janeiro deste ano e durou 61 dias.