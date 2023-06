O selecionador português de futsal, Jorge Braz, considerou esta quinta-feira que a equipa lusa vai ter de estar a “100% nos seis jogos” da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato do Mundo, frente a Geórgia, Finlândia e Arménia.

“Vai ser preciso ser Portugal a 100% nos seis jogos. Vamos defrontar jogadores muito experientes, perspicazes e habituadíssimos a estes jogos. Prevejo seis jogos extremamente competitivos. Vamos ter de estar no nosso melhor nível durante os 40 minutos de todos os jogos para atingirmos o nosso objetivo: somar seis vitórias e garantir o apuramento para o Mundial”, disse o selecionador.

Jorge Braz, que esta quinta-feira marcou presença, em Nyon, na Suíça, no sorteio da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato do Mundo de futsal, analisou cada um dos adversários de Portugal no Grupo E, classificando-os como “três seleções distintas, mas de grande valor”,

“A Finlândia é conhecida […]. Sabemos bem as qualidades e a evolução que têm tido nos últimos anos. É uma equipa extremamente aguerrida e organizada. A Geórgia têm jogadores de enorme qualidade, muitos deles naturalizados e que nós conhecemos bem. Têm uma equipa experiente e habituada aos jogos exigentes. A Arménia veio da fase preliminar e venceu o grupo da primeira fase de qualificação com toda a clareza”, disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, ainda sem país organizador, enquanto os quatro melhores segundos classificados se qualificam para um ‘play-off’, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.

Sem histórico de confrontos com a Arménia, Portugal, campeão do mundo, intercontinental, e bicampeão europeu, soma nove vitórias e uma derrota frente à Geórgia, e três triunfos e um empate frente à Finlândia.