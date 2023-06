A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou até às 22h30 desta quinta-feira, 8 de junho, 277 ocorrências relacionadas com o mau tempo, essencialmente na zona norte do continente.

Segundo fonte da ANEPC, as ocorrências foram sobretudo quedas de árvores, inundações, limpezas de via e quedas de estruturas, devido a situações de chuva e de vento fortes.

De acordo com a fonte, foi a zona norte do país a mais atingida, com casos pontuais também na zona de Lisboa e na península de Setúbal.

Estiveram empenhados nas ocorrências, nenhuma de gravidade ou com registo de danos pessoais, 1.137 operacionais apoiados por 398 meios terrestres.

A ANEPC tinha alertado na quarta-feira para situações de chuva, trovoada e vento forte até sexta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a maior parte dos distritos do centro e norte do continente em aviso amarelo, que termina na próxima madrugada, devido à possibilidade de aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo, podendo ser acompanhados de trovoada.