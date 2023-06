Quando surgiu o apito final na receção ao Mainz, com o B. Dortmund a fazer um total de quase 30 remates sem conseguir desfazer o empate depois de ter estado a perder por 2-0, Jude Bellingham deixou-se cair no relvado, ficou a chorar de forma inconsolável e só se levantou ainda de lágrimas nos olhos para fazer toda a volta pelo estádio a agradecer aos adeptos pelo apoio prestado ali e ao longo da época. Com tudo na mão para quebrar um reinado de uma década do Bayern, os schwarzgelben vacilaram na hora da verdade e viram os bávaros, que ganharam com um golo a um minuto do final frente ao Colónia, fazerem uma festa com a qual já não contavam. Para o jovem inglês, aquela era a pior despedida possível na melhor época da carreira.

Ao longo da temporada, que teve pelo meio um Campeonato do Mundo no Qatar onde assumiu a titularidade no meio-campo da seleção dos Três Leões, Bellingham foi tomando contacto com todas as opções de futuro que poderia ter neste verão. Basicamente, eram quase todas, entre um regresso a Inglaterra, uma aposta no todo poderoso francês PSG ou a saída para um clube histórico como o Real Madrid. Os espanhóis partiam em vantagem e, ao contrário do que aconteceu nas meias-finais da Liga dos Campeões contra os ingleses do City, não desperdiçaram esse avanço. Mais: segundo a imprensa germânica, o médio teria recusado City e PSG por serem clubes com pouca história de Champions e construídos com dinheiro dos seus investidores, ao contrário dos merengues que construíram a sua história de outra forma. Também o Liverpool caiu.

Assim, e confirmando aquilo que há muito era dado como certo, o jovem jogador de 19 anos foi anunciado como reforço do Real Madrid pela anterior equipa, o B. Dortmund, num negócio que está apenas dependente da realização dos habituais exames médicos para assinar contrato até junho de 2029. O montante fixo da contratação baixou dos 150 milhões inicialmente pedidos para os 103 milhões, sendo que haverá ainda uma série de cláusulas por objetivos com um limite de 30% em relação ao valor pago pelos merengues.

Após ter iniciado a carreira no futebol no Stourbridge, Bellingham mudou-se com apenas oito anos para o Birmingham onde fez a estreia nos Sub-23 com apenas 15 anos, subindo de seguida à formação principal já apontado por várias publicações como uma das grandes estrelas de futuro. Apenas uma época depois (e feita no Championship), vários clubes abordaram o jogador que optou por escolher pelo B. Dortmund tendo em conta o histórico com jovens jogadores que mais tarde saíram para os principais conjuntos da Europa. Foi isso que aconteceu três temporadas depois (com uma vitória na Taça da Alemanha pelo meio), após mais uma época em que realizou mais de 40 jogos oficiais pelos germânicos além do Mundial.

Está assim confirmado aquele que será o primeiro galáctico da nova era no Real Madrid, que assegura uma “substituição” para Luka Modric que se despede em 2024. No entanto, a grande prioridade do clube continua a ser a contratação de um (ou dois) avançado depois das saídas já confirmadas de Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano e Eden Hazard. Harry Kane continua a ser o nome mais falado mas o Tottenham promete continuar a pedir valores elevados pelo seu capitão e referência. Uma coisa é certa: com as obras no Estádio Santiago Bernabéu a caminho do seu final e o fim de um ciclo na equipa apesar da continuidade de Carlo Ancelotti no plantel, são esperados mais nomes fortes para a criação de uma nova era nos merengues.