Apenas 18% dos portugueses confiam nos partidos e 33% no Governo. São também apenas 38% os que dizem confiar no Parlamento, segundo uma sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC.

Ainda com menos de metade dos portugueses, 42% tende a confiar na Igreja Católica e 44% na comunicação social, sendo de 46% os que dizem que tendem a confiar nos tribunais.

Em contraponto as Juntas de Freguesias e as Câmaras Municipais recebem boa perceção pelos inquiridos. 70% tendem a confiar nas Juntas e 65% nas câmaras. Também o Presidente recebe um grau de confiança por parte de 69%, mas é a polícia e as forças armadas que recebem os maiores valores, com uma confiança de, respetivamente, 79% e 76%.

Na sondagem é ainda questionada a influência real e ideal de várias instituições, considerando os portugueses que a União Europeia tem uma influência real muito grande nas decisões do governo.