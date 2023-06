Em atualização

Pelo menos seis crianças e um adulto estão entre as vítimas de um ataque com uma faca, na manhã desta quinta-feira, em França. De acordo com a imprensa internacional, um homem deslocou-se a um parque infantil na zona de Annecy, na zona leste do país, cerca das 9h45 (menos uma hora em Lisboa) e atacou várias pessoas que se encontravam no local.

Não há, neste momento, informações sobre vítimas mortais — mas é avançada a informação, pelos meios locais, de que três vítimas poderão estar em situação crítica. Também ainda não há informações claras sobre as motivações para este ataque. Os meios de comunicação social franceses dão apenas a indicação de que o autor do ataque teria cerca de 22 anos (nasceu em 1991) e de seria de origem síria.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Uma das testemunhas do ataque, citada pela France Bleu, descreve o momento do ataque: “Vimos uma pessoa atacar as crianças que estavam a brincar, os pequenos, era claramente esse o alvo. Depois, algumas pessoas tentaram travá-lo, ele afastou-se e a polícia interveio. Falava inglês. No início, pensámos que fosse alguma situação ensaiada, mas depois ouvimos os gritos e percebemos era uma situação real. Ele estava confuso.”

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, referiu no Twitter que “várias pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas por um homem armado com uma faca num parque de Annecy. O homem foi detido graças a uma intervenção muito rápida da polícia.” No local estão reforços policiais e também elementos das forças armadas.

Segundo os meios de comunicação social locais, o autor do ataque também terá ficado ferido no momento da detenção, não sendo ainda claro se a informação relativa ao adulto referido como um dos feridos é o autor do ataque ou se se trata de uma oitava vítima.

No momento do ataque, havia várias crianças no parque. Uma turma de um jardim de infância da escola Quai Jules-Philippe, junto àquele local, foi imediatamente afastada do parque e conduzida para o interior da escola.

Os deputados à Assembleia Nacional cumpriram, ainda esta manhã, um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque.