Shunghla Mashwani, de 10 anos, perdeu-se da sua família quando atravessava uma ponte no começo de uma trilha no norte do rio Cle Elum, numa zona “íngreme, acidentada, com árvores densas e vegetação rasteira”. Começava assim uma aventura – de final feliz – que levou a criança a passar mais de 24 horas sozinha na Cordilheira das Cascatas, em Washington, nos Estados Unidos.

A jovem foi dada como desaparecia quando, um pouco antes antes de pararem para almoçar, os membros da família deram pela sua ausência, noticiou o The Guardian. Vinte adultos do grupo procuraram Shunghlan durante duas horas até que um morador acabou por chamar a polícia. O departamento de Kittitas destacou para o local polícias, cães policiais, drones e helicópteros.

Na segunda-feira, pelas 15h00, Shunghla Mashwani foi encontrada com ferimentos leves a 2,5km de distância da zona onde foi vista pela última vez. O departamento policial de Kittitas, numa publicação no Facebook, descreveu-a como “uma criança de 10 anos extraordinariamente engenhosa e resiliente”. “Mashwani caminhou rio abaixo pela floresta densa e passou a noite fria entre alguma árvores”, contam ainda no post.

Shunghlan contou que se perdeu quando não conseguiu encontrar o caminho trilhado pela família, mas “sabia que o certo era seguir o rio”.

Já a família da rapariga contou que gostava de passar tempo em locais rurais porque estes lhes fazem lembrar o Afeganistão, de onde partiram há dois anos para os Estados Unidos.