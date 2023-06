Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono) anunciou esta sexta-feira uma nova ajuda militar à Ucrânia de longo prazo no valor de 2,1 mil milhões de dólares (cerca de 1,95 mil milhões de euros, no câmbio atual).

O novo pacote de assistência incluirá financiamento para mais munições para mísseis Patriot, sistemas e mísseis de defesa aérea Hawk e pequenos drones (aparelhos aéreos não tripulados) Puma que podem ser lançados manualmente.

A mais recente injeção de financiamento — um dos maiores pacotes já fornecidos pelos Estados Unidos da América (EUA) — ocorre quando há sinais de que a Ucrânia está a começar ou prestes a começar a tão anunciada contraofensiva para tentar recuperar território ocupado pelas forças russas.

Ao contrário dos equipamentos, armas e munições que são enviadas com mais frequência das reservas do Pentágono e entregues rapidamente a Kiev, este novo montante será fornecido através da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia e deve ser gasto nos próximos meses ou até próximos anos para garantir futuras necessidades de segurança da Ucrânia.

Em comunicado, o Pentágono informou que o pacote mostra o compromisso contínuo dos EUA “tanto com as capacidades críticas de curto prazo da Ucrânia, quanto com a capacidade duradoura das Forças Armadas da Ucrânia de defender o seu território e deter a agressão russa a longo prazo”.

A ajuda também incluirá munições para foguetes guiados a laser, uma quantidade não revelada de cartuchos de artilharia e financiamento para treino e suporte de manutenção.

Vários funcionários do Governo reconheceram que os combates na Ucrânia se intensificaram nos últimos dias, mas grande parte do foco voltou-se no início desta semana para o colapso da barragem de Kakhovka no rio Dniepre (no sul da Ucrânia).

A Casa Branca (Presidência norte-americana) e o Pentágono insistiram na quinta-feira que ainda estão a trabalhar para tentar determinar quem causou a destruição parcial da barragem, que desencadeou graves inundações e uma situação de emergência na região, com milhares de pessoas retiradas e desalojadas.

Embora os EUA estejam dispostos a fornecer milhares de milhões de dólares em armas militares e outras ajudas, o Governo do Presidente Joe Biden deixou claro que não haverá forças de combate norte-americanas em território ucraniano.

Nesse sentido, o general Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono, disse na quinta-feira que os militares não tinham planos de fornecer transporte ou outro tipo de apoio direto nas áreas danificadas pelo colapso da barragem.

O Governo de Biden forneceu mais de 37,6 mil milhões de dólares (35 mil milhões de euros) em assistência de segurança à Ucrânia desde a invasão da Rússia.