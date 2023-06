O fumo dos incêndios que afeta várias zonas do Canadá e EUA chegou esta semana à Noruega e “é provável que a nuvem de fumo alcance outros países”, indicou esta sexta-feira o Instituto norueguês de investigação climática e do meio-ambiente (NILU).

Updated calculations carried out by @Nick_Evangeliou, @EckhardtSabine & colleagues at @NILU_now show that smoke from the forest fires ???? in Canada is still drifting in over Norway. It will also reach other parts of Europe over the next few days:https://t.co/7EpkRNPT5Z

