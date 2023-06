Tivoli Alvor Algarve Resort

Avenida José Saramago, Alvor, 8500-032, Portimão. Tel.: 282 248 700. Email: alvor@tivoli-hotels.com. A partir de 250 euros/noite com tudo incluído para dois adultos e uma criança com até 12 anos.

Para conhecer o primeiro hotel do grupo com “tudo incluído”: é no mesmo ano em que celebra 90 anos de funcionamento que o Tivoli Hotels & Resorts inaugura aquele que já é o seu quinto espaço no Algarve, mas o primeiro a funcionar com o regime “tudo incluído”, que vai além dos serviços do próprio hotel e inclui acesso a restaurantes e parques temáticos na área. Ginásio, centro de bem-estar, bares, programa de animação, oferta gastronómica, campos de golf, clube infantil, campos de padel, futebol ou ténis são algumas das atividades a que os hóspedes têm acesso no resort com 491 quartos e cinco piscinas exteriores. Entre os restaurantes com que o Tivoli Alvor Algarve Resort tem parceria, estão o Restinga Praia, Àbabuja, Jardim das Oliveiras, T-Bone Steakhouse, Sky Bar Carvoeiro, The One Restaurant, Pepper’s Steakhouse e Purobeach Vilamoura. Já os parques temáticos incluem o Zoo Marine, Slide & Splash ou o Zoo de Lagos.

