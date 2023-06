O Bloco de Esquerda considera que já se pode concluir que houve “uma atividade ilegal da parte do SIS (Serviços de Informação)” na recuperação do computador do ex-assessor de João Galamba e que, “no quadro de um estado de direito isso deve ter consequências”.

Independentemente das contradições e versões dentro do Governo, sobre o que (ou quem) esteve na origem dessa intervenção, Pedro Filipe Soares diz que há factos “incontestados pelos diversos intervenientes” de que houve uma intervenção do SIS na noite de 26 de abril. “É óbvio que ninguém conseguiu dar uma explicação sobre em que moldes e qual o enquadramento jurídico dessa atuação do SIS. O SIS é um serviço de informações da República, não é uma polícia, não tem capacidade para andar a bater à porta dos cidadãos para ir buscar computadores”.

