Após tarde de cartas e avisos, Costa dispensou 'firework' e faltou a cocktail com Marcelo

A agenda do primeiro-ministro era clara: um cocktail dinatoire, um concerto e assistir a uma sessão de fogo de artifício no Peso da Régua. O pretexto eram os eventos de véspera incluídos nas comemorações do 10 de junho e o anfitrião Marcelo Rebelo de Sousa, mas António Costa faltou aos três pontos de agenda. No fim do espetáculo, o Presidente da República desvalorizou a ausência: “Já não [contava com ele]”.

Após uma tarde em que o chefe de Estado tinha dito que Costa ainda ia a tempo de “mudar de pessoas” no Governo para “melhorar”, o primeiro-ministro saltou a presença a 9 de junho, participando apenas na cerimónia de dia 10.

O Observador questionou o gabinete do primeiro-ministro sobre o porquê da ausência do primeiro-ministro — uma vez que não foi dada nota oficial do cancelamento da presença nestes três pontos de agenda –, mas não obteve uma resposta formal até à hora de saída deste artigo.