Este exame de condução foi espectacular (pela negativa)

Há candidatos a condutores que, seja por nervosismo ou por manifesta falta de jeito, têm dificuldade em demonstrar que são capazes de partilhar a via pública sem provocar acidentes ou colocar em perigo os outros condutores ou peões. Este deverá ser o caso desta condutora de 63 anos que não impressionou pela positiva o examinador, uma vez que necessitou apenas de uns segundos para derrubar um poste e ficar com o carro virado de lado.

A impressionante demonstração deste domínio do homem sobre a máquina teve lugar na Argentina, com a candidata a condutora a percorrer um pequeno circuito ao volante do que parece ser um VW Gol, uma espécie de Polo para a América Latina. A pista de testes incluía cruzamentos, passadeiras, rotundas e curvas, muitas delas em ângulo recto. Mas, apesar da facilidade do traçado, a condutora esteve longe de conseguir mostrar os seus dotes.

O exame não começou mal, com as imagens registadas pelo sistema de câmaras do circuito a mostrar o Gol a percorrer muito devagar a primeira parte do percurso, com duas rectas e uma rotunda, sem problemas de maior. Mas a seguir tudo se desmoronou, com a condutora a subir por três vezes o passeio nas três curvas seguintes, para de seguida subir o passeio e a relva com as quatro rodas, o que valeria desde logo um chumbo directo.

Abraçando a estratégia “perdido por 100, perdido por 1000”, a condutora decidiu arriscar tudo, daí que tenha embalado para a “habilidade” final. Foi aqui que não só galgou um pedaço muito generoso do jardim, como derrubou um poste e ainda conseguiu virar o carro, que ficou deitadinho sobre as portas do lado esquerdo. A demonstração de perícia pode não ter agradado ao examinador, mas chamou a atenção da imprensa internacional, como se pode ver nas imagens da BBC: