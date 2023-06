O Metropolitano de Lisboa vai prolongar o serviço na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho (de segunda para terça).

Segundo informou a empresa de transportes, as linhas Azul e Verde prolongam o horário até às três horas da manhã. As linhas Amarela e Vermelha mantêm o horário normal.

Assim, de acordo informação do Metro de Lisboa, de 12 para 13 os horários nas quatro linhas serão os seguintes:

Linha Azul com todas as estações abertas até às 3 horas , com exceção da estação Avenida que, “por questões de segurança”, encerra às 00h30;

Linha Verde com todas as estações abertas (com exceção da de Telheiras, que continua fechada) até às 3 horas ;

Linha Amarela com serviço normal de exploração (estações encerram às 01h );

Linha Vermelha com serviço normal de exploração (estações encerram às 01h).

Devido às obras de alargamento da rede, a circulação de comboios na linha Verde continuará interrompida entre as estações de Telheiras e Campo Grande e na linha Amarela entre as estações de Campo Grande e Cidade Universitária.

O Metropolitano aconselha a compra antecipada dos títulos de transporte.

A Carris também já tinha anunciado o reforço do serviço na madrugada de Santo António, entre as 00h00 e as 06h00, nomeadamente o das carreiras 201 (Cais do Sodré-Algés), 207 (Marquês de Pombal – Lumiar) e 210 (Santa Apolónia-Estação do Oriente).

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também tinha informado o reforço do policiamento nessa noite, indicando algumas alterações na circulação em Lisboa. A partir das 18h00 de segunda-feira haverá cortes no Marquês de Pombal, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo e Rua Braamcamp, ficando assegurada a circulação para transportes públicos (lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar).

Haverá também condicionamentos à circulação automóvel entre as 18h00 de segunda-feira e as 8h00 de terça-feira em várias artérias da cidade de Lisboa, nomeadamente na Avenida Infante Dom Henrique, Rua de Santa Apolónia, Largo da Madalena, Largo Adelino Amaro da Costa, Praça Martim Moniz, Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Praça Luís de Camões, Calçada do Combro e Avenida 24 de Julho, entre outras.