O professor da Universidade do Sul da Flórida Joseph Dituri, mais conhecido como Dr. Deep Sea (em português Dr. Mar Profundo), viveu durante 100 dias debaixo de água em um alojamento para mergulhadores em Florida Keys. Dituri bateu o recorde do Guinness ao 74.º dia (a 13 de maio), passando a marca anterior atingida por dois irmãos do Tennessee, que tinham ficado 73 dias, duas horas e 34 minutos confinados no oceano, em 2014.

#USF's Dr. Deep Sea has resurfaced after 100 days, setting a new world record for living underwater!???? Learn more about his incredible journey in reaching uncharted territory for science➡️ https://t.co/7Vj7HEer9G pic.twitter.com/vvusS7h1em — University of South Florida (@USouthFlorida) June 9, 2023

Aventureiro e curioso, Dr. Deep Sea quis saber qual era “tolerância humana ao mundo subaquático e a um ambiente isolado, confinado e extremo” e, assim o fez, tal como disse à agência Associated Press. No tempo que viveu confinado, comeu refeições ricas em proteína, exercitou-se e manteve-se focado num só objetivo: completar a missão subaquática Projeto Netuno 100, organizado pela Marine Resources Development Foundation, a proprietária do alojamento Jules’ a 9,14 metros de profundidade. Este, ao contrário de um submarino, utiliza tecnologia para manter a pressão subaquática, ou seja, viveu debaixo de água sem despressurização. Diariamente o professor Diutri submetia-se a testes fisiológicos para monitorizar as reações do corpo humano.

O professor acredita ainda que esta pesquisa pode ser útil no tratamento de um alargado espetro de doenças, incluindo lesões cerebrais traumáticas. Esta é uma missão que combina a pesquisa médica e oceânica com um lado educativo. Sendo professor Dr. Deep não quis deixar de lado a vertente pedagógica.

Por isso mesmo, tomou a decisão de realizar de forma virtual um curso de engenharia biomédica na Universidade do Sul da Flórida (USF, sigla em inglês), onde dá aulas, e conseguiu envolver mais de 5.500 alunos de 15 países, algo que o deixou feliz: “Tornou-se a minha parte favorita da missão”.

Por muito que adore o contacto com o oceano há apenas um elemento de que sente falta: “O que mais sinto falta de estar na superfície é literalmente do sol”. E, ainda garantiu, “nunca foi pelo recorde”.