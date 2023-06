O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, explicou que o Papa Francisco está bem e expressou o desejo de retomar o trabalho após a operação a uma hérnia abdominal a que se submeteu na quarta-feira.

“O Papa está bem, a operação correu bem, as notícias que recebi, à margem do que foi publicado, informam que o pós-operatório é positivo. O Papa já manifestou o desejo de retomar o trabalho”, afirmou o cardeal italiano aos órgãos de comunicação social, à margem da iniciativa “Não sós”, da fundação “Fratelli Tutti”.

Sobre a alta hospitalar, Parolin explicou que “dependerá dos médicos”.

O Vaticano comunicou que Francisco passou “bem” a terceira noite no hospital Gemelli, em Roma, e que durante o dia será publicado um novo boletim médico.

Na sexta-feira, foi anunciado que o período pós-operatório decorre de forma “normal”. O Papa não tem febre, foi retirada a terapia intravenosa, os parâmetros hemodinâmicos estão “normais” e continua a alimentar-se com uma dieta líquida.

Na terceira tarde de internamento esteve a rezar e dedicado a “atividades laborais”, não detalhadas, e depois recebeu a eucaristia.

O comunicado do Vaticano acrescentava que Francisco, de 86 anos, “está emocionado” com as numerosas mensagens que continua a receber neste momento, sobretudo de crianças que, tal como o Papa, estão internadas no Gemelli e que lhe enviaram alguns postais com palavras de ânimo.

Está previsto que o Papa se desloque a Portugal na primeira semana de agosto para a Jornada Mundial da Juventude.