Em 2012, quando o Primavera Sound chegou ao Porto, ainda havia algum mistério sobre o que esperar deste irmão mais novo do festival de Barcelona, então a cumprir 12 anos. Na primeira edição ouviam-se mais idiomas estrangeiros do que o português, vendiam-se bilhetes diários a €35 e passes gerais a €99 e o Parque da Cidade recebia 20 mil pessoas por dia. Hoje a realidade mudou muito: o recinto cresceu, o público também, os ingressos ficaram mais caros, os cachets dispararam e o Primavera Sound depara-se com uma questão sensível: como continuar a ser um festival de média dimensão e, ainda assim, crescer de forma sustentável?

“Temos que encontrar aqui um equilíbrio que ainda procuramos, mas uma coisa temos como garantida: tudo o que fizermos não prejudicará aquilo que construímos”. As palavras são de José Barreiro, diretor do Primavera Sound Porto que, ao fim de 10 anos, deixou cair o name sponsor que o acompanhava desde o início. A medida, garante, é para ficar. “Está mais do que assumido que se chamará Primavera Sound Porto. Agora, temos que trabalhar mais e melhor no futuro para encontrar outros parceiros”.

Esta mudança deu-se, paradoxalmente, numa edição que quase duplicou o orçamento da anterior: em 2023, a organização investiu 13 milhões de euros, contratou mais 20 bandas do que a média habitual, subindo para as atuais 75 do cartaz e expandiu o recinto em quase cinco hectares, esperando receber 45 mil pessoas por dia.

