Depois de cinco semanas de paragem, na sequência da lesão sofrida em Jerez ao ser abalroado por Fabio Quartararo, ninguém ficou surpreendido quando Miguel Oliveira não foi além do 18.º lugar na qualificação do Grande Prémio de Itália. Em Mugello, onde o piloto português chegou a admitir não conseguir estar por ainda se sentir “desconfortável”, deixou claro que ainda está limitado fisicamente e não superou a Q2. Mas mantinha algum otimismo.

“Sabia que não podia esperar muito, cinco semanas depois da lesão que sofri no ombro. Mas fui bastante competitivo, considerando que durante o dia, com todas as voltas rápidas que fiz e com pneus usados, terminar a um segundo dos da frente é um grande passo para mim”, disse Miguel Oliveira logo depois dos treinos livres e ainda antes de saber que iria mesmo partir da cauda do pelotão tanto este sábado, na corrida sprint, como este domingo, no Grande Prémio propriamente dito.

Em sentido oposto, Pecco Bagnaia tinha agarrado a pole-position, seguido de Marc Márquez, Álex Márquez e Jack Miller, e procurava regressar às vitórias e cimentar-se na liderança do Mundial depois de Marco Bezzecchi ter triunfado em França. O italiano da Ducati segurou o primeiro lugar no arranque da corrida sprint, com Álex Márquez a cair logo na primeira volta, e a chuva decidiu ganhar algum protagonismo em Mugello assim que os pilotos ligaram os motores. Mais atrás, Miguel Oliveira ia recuperando posições e terminou a primeira volta já em 15.º.

Enquanto Jorge Martín ia assaltando o pódio e chegando até à liderança, ainda que Bagnaia tenha sido muito eficaz na hora de recuperar o primeiro lugar, o piloto português mantinha a lógica de escalada pela classificação e assentou arraiais à porta do top 10, oscilando entre 11.º e 12.º para lutar com Brad Binder e Fabio Quartararo.

No fim das curtas 11 voltas, Pecco Bagnaia segurou mesmo a liderança e venceu a corrida sprint do Grande Prémio de Itália, com Marco Bezzecchi a ser segundo e a manter-se no encalço do campeão do mundo na classificação geral. Jorge Martín fechou o pódio, seguido de Johann Zarco, Luca Marini e Jack Miller, e Miguel Oliveira cruzou a meta na 12.ª posição e fora dos pontos no regresso à competição e na antecâmara da prova deste domingo.