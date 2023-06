Quem começa a subir a feira do livro de Lisboa, deixando atrás de si a estátua do Marquês de Pombal, e envereda pela rua mais à direita, onde as sombras descem ao inicio da tarde e o sol só chega já depois das 17 horas, depara-se com livros, stands pouco coloridos, dir-se-ia quase circunspectos. Não há praças, auditórios, nem mesas para autógrafos. Nos stands não se vendem sacos de pano cru, com as suas inevitáveis frases de auto-ajuda literária, penduradas em ganchos de ferro como galinhas mortas e depenadas. Sobre todos aqueles espaços a abarrotar de livros velhos cai uma amarga e doce nostalgia do tempo em que se ia à Feira do Livro com pouco dinheiro mas muito entusiasmo, comprar mais baratos livros velhos, edições com defeito, fundos de catálogo de editoras mortas, alfarrábios (palavra árabe para “livro” que nos ficou no português, embora esteja a cair em desuso) com folhas amareladas pelo tempo e aquele cheiro único da passagem das horas que misturada com o papel e tinta impregna os livros. Os pavilhões de madeira ostentam nomes que não fazem escala nos jornais, nas revistas: Letra Livre, Maldoror, Armazém 111, Livraria, Júlio Correia, Livraria de História Ultramarina, Distribuidora Saudade, Tigre de Papel, Edições do Saguão, Livros de Bordo.

Mas, ao contrário do que possa parecer na suas bancas encontra-se tudo: de As 50 Sombras de Gray a Dostoievsky, de livros raros de história ultramarina e colonial do ponto de vista mais conservador aos raros livros e quase esgotados como Documentário de Amilcar Cabral. De livros feitos para fazer dinheiro a obras primas da literatura pela módica quantia de 5 euros, a raridades bibliográficas que custam centenas ou livros importados, coleções que podem chegar aos milhares. É o lado B da feira do livro: o das pequenas editoras independentes, dos alfarrabistas, das livrarias especializadas, onde se encontraram preciosidades que não se encontram em mais lado nenhum como os fundos de catálogo de editoras míticas como a Hiena, a &Etc, a Civilização, a Fenda, a Cotovia, a Sá da Costa, a Bizâncio, ou livrarias como a Travessa, a Tigre de Papel e a Miosótis, que por estes dias se desdobram entre os seus estabelecimentos fixos e a feira. É também aqui que estão os stands das editoras universitárias cujos livros, para nossa infelicidade raramente aparecem nas livrarias, mas o que publicam está entre o melhor sangue que se injeta na cultura portuguesa.

