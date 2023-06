O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, considerou este domingo, em Pombal, que a insistência do primeiro-ministro em manter o ministro das Infraestruturas, João Galamba, no Governo é “completamente despropositada e incompreensível”.

Creio que há manifestamente esse traço de obstinação e de insistência. Tenho falado muitas vezes destes vários ramos, do próprio Governo, que já não contribui com nada de positivo para o país. Mas é óbvio, por exemplo, que a insistência num ministro, como João Galamba, é completamente despropositada e incompreensível”, afirmou Rui Rocha, após um encontro com o presidente dos Bombeiros Voluntários de Pombal, no distrito de Leiria.

O líder da IL reiterou que João Galamba “até já apresentou a sua demissão, portanto, nem custa muito fazer a carta”.

“Sei que João Galamba não tinha, por exemplo, o plano de reestruturação da TAP no seu computador, mas terá a carta que escreveu. Portanto, é só pegar nela, assiná-la novamente e enviá-la ao primeiro-ministro. Não é nada que demore muito tempo, seguramente. Não estará no computador de Frederico Pinheiro [ex-adjunto de Galamba], estará no computador de João Galamba”, sublinhou.

Rui Rocha acrescentou que esta será uma forma do ministro das Infraestruturas “resolver o seu próprio problema e o problema que o primeiro-ministro criou ao próprio João Galamba, porque o está a usar como instrumento de pressão e de desafio ao Presidente da República, é certo, mas também aos portugueses e, isso, é francamente intolerável”.

O Presidente da República negou este sábado, ao final do dia, estar a referir-se a um “caso específico” quando no discurso das comemorações do Dia de Portugal disse ser preciso “cortar os ramos mortos”, acrescentando que essa foi uma “mensagem de futuro”.

“Não falava para nenhum caso específico, pontual, isso não falo”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Rui Rocha afirmou que também pode esclarecer as suas declarações de sábado, após o discurso do chefe de Estado: “de facto, estava-me a referir a ramos concretos e os ramos concretos são vários ministros deste Governo, entre os quais João Galamba, mas não só”.

“Temos uma árvore do Governo ressequida, com ramos que já estão muito degradados e, portanto, assumo e reitero aquilo que disse: há mesmo muitos ramos que estão a prejudicar o país. Aquilo de que precisamos é mesmo de uma árvore nova para dar outra esperança e outra confiança aos portugueses, que este governo manifestamente já não está em condições de fazer”, insistiu.

IL critica protestos que envolvam “falta de respeito”

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, lamentou ainda os incidentes que envolveram o primeiro-ministro António Costa e o protesto de professores no Dia de Portugal, criticando os protestos que envolvam “falta de respeito”.

“Existem muitas formas de manifestar desagrado. Vimos ontem [sábado] várias, como por exemplo, o ministro João Galamba a ser recebido de forma ruidosa. Isso é algo que está dentro dos princípios da urbanidade e do respeito”, começou por referir, quando instado a comentar o protesto de um grupo de professores em Peso da Régua.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) demarcou-se este domingo de insultos e atos de populismo, na sequência de caricaturas que visaram a imagem do primeiro-ministro, durante as comemorações do Dia de Portugal.

Para Rui Rocha, “tudo o que seja evoluir para situações de falta de respeito, além de não ajudarem a democracia, também não ajudam as causas daqueles que usam esse tipo de linguagem”, pelo que “são lamentáveis esse tipo de incidentes”.

O presidente da IL falava à margem da visita aos Bombeiros Voluntários de Pombal, no âmbito dos Roteiros Liberais, onde afirmou não estar em campanha.

“É muito importante estar próximo das populações e percebê-las. Isso vale para períodos de campanha eleitoral, para períodos de pré-campanha eleitoral e para períodos em que isso não está em causa. O que é pouco normal, digamos assim, é quando se faz só um esforço no período de campanha eleitoral e depois o partido não se interessa pelo país fora desses períodos”, adiantou.

Segundo Rui Rocha, a IL “interessa-se pelos portugueses sempre”, “interpretar os seus problemas e propor soluções concretas para os problemas de Portugal”.

Sobre o entendimento com o PSD para uma possível aliança nas próximas eleições, o líder da IL afirmou que, “num determinado momento, a IL sinalizou que estaria com uma linha de comunicação aberta para construir uma alternativa”, pois “o país precisa de uma alternativa”.

“Portanto, é essa a nossa responsabilidade, sendo sempre exigentes e nunca prescindindo dos nossos princípios, das nossas ideias e da visão que temos para o país”, acrescentou.

Rui Rocha diz que ainda há muito a fazer na prevenção dos incêndios

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) afirmou este domingo que ainda há muito para fazer na prevenção dos incêndios, após a visita aos Bombeiros Voluntários de Pombal, no distrito de Leiria, no âmbito das Rotas Liberais.

O país continua a investir muito no combate, e é importante que haja meios de combate e espero que eles estejam reunidos também para a época de incêndios que se avizinha, mas, do ponto de vista da prevenção, ainda há muito a fazer e, isso, parece não estar assegurado nesta altura”, afirmou Rui Rocha.

Uma das preocupações manifestadas pelo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Sérgio Gomes, ao líder da IL foi a falta de pessoas.

“Aqui, como noutras visitas que tenho feito, falam-me sempre de dificuldade de recrutamento e, às vezes, depois da formação especializada, muitas vezes, as pessoas acabam por não concluir esse processo. Portanto, há um investimento na formação, que nem sequer é rentabilizado”, constatou Rui Rocha.

Segundo o liberal, por vezes, “essas pessoas acabam por encontrar oportunidades fora do país e, face às circunstâncias do país, acabam por decidir abandoná-lo”.

Rui Rocha apontou esse como um “problema para o país é também um problema para todas estas áreas da proteção civil, onde as pessoas são escassas”.

No dia 17 de junho assinala-se seis anos do grande incêndio de Pedrógão Grande. Rui Rocha admitiu que se vê “muito pouca diferença daquilo que era a circunstância no terreno, no ano em que aconteceram as tragédias” conhecidas por todos”.

“Do ponto de vista da prevenção, não vou dizer que nada mudou, porque também seria injusto, mudou pouca coisa face àquilo que seria necessário. Os incêndios são sempre uma preocupação para todos os portugueses. Sabemos das condições atmosféricas que o país tem, mas ainda no ano passado foi o país com mais área ardida com muitas consequências nefastas. O incêndio da Serra da Estrela teve a dimensão que teve”, alertou.

Para o líder da IL, “noutros países que têm climas semelhantes” a Portugal “não há uma exposição tão grande a este tipo de tragédias”. Por isso, concluiu, “pelo menos do lado da prevenção”, não se está “a fazer tudo o que seria necessário”.

Sobre a decisão do Governo em limitar a dois anos a reclamação de terrenos em processo de heranças, Rui Rocha considerou que o Governo do PS “tenta resolver sempre as suas insuficiências, as suas incapacidades, a sua burocracia que asfixia aos portugueses, através de uma solução que é atacar a propriedade privada”.

“Vimos isso no que diz respeito às questões do arrendamento. Durante anos, o Governo não fez nada para resolver o problema da habitação a não ser propaganda e, de um momento para o outro, vem expropriar a habitação e a propriedade dos portugueses. E agora também se fala disso relativamente às florestas. Para o Governo poder ter a legitimidade necessária para algum tipo de medidas mais agressivas, tem de primeiro fazer o seu trabalho de casa, que não está feito”, disse.

Para o presidente da IL, o que é necessário na transmissão da propriedade “é um país mais simples, mais eficaz e com menos burocracia”.