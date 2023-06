O ministro da Administração Interna de Portugal, José Luís Carneiro, sublinhou este domingo a capacidade empreendedora, os valores e as práticas dos portugueses em Los Teques, Venezuela, onde foi construída uma réplica do Santuário de Fátima.

“Pude participar na celebração eucarística que hoje dá um sentido ao grande investimento que aqui foi realizado no Santuário de Fátima e que mostra o quão vinculada continua esta comunidade às suas origens, valores e às suas práticas em Portugal, como por outro lado mostra também a capacidade de empreender da comunidade portuguesa de Los Teques”, disse.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa, durante uma visita ao Consulado Honorário de Portugal em Carrizal, Los Teques (Carrizal, a sul da capital, Caracas), que funciona nas instalações do Santuário de Fátima.

“Temos aqui uma importante comunidade de cerca de 40 mil portugueses que desenvolvem atividades nos setores da floricultura, da agricultura, do comércio, da panificação, da construção civil e constituem um bom exemplo da capacidade de empreender dos portugueses”, explicou o ministro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Carneiro, que no anterior executivo de António Costa foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, explicou que destacou que, com o novo edifício dos serviços de apoio ao consulado honorário, foi reforçada a “capacidade de resposta do Consulado Geral de Portugal em Caracas”, facilitando a renovação e atribuição de documentos e para apoio social à comunidade.

O governante destacou tratar-se de “um projeto muito importante para o futuro”, de “investimento numa parte da infraestrutura do Santuário” para “o ensino da língua e da cultura portuguesa”, o que permitirá também “reforçar as condições de apoio a famílias carenciadas, muito particularmente a jovens carenciados”.

“Foi com também gosto que pude ver que as mulheres desta comunidade têm um papel muito relevante na procura da concretização deste objetivo. As ‘Damas de Beneficência’ são uma obra muito importante de ponto de vista da identificação, do diagnóstico social, de políticas concretas de apoio a famílias carenciadas (…) um projeto muito relevante que vai certamente merecer o apoio do Estado português”, disse.

José Luís Carneiro aproveitou para “lembrar as medidas que foram desenvolvidas para todo o mundo a partir da experiência na Venezuela”, entre elas a criação de uma rede de médicos de apoio a portugueses, que “em momentos muito difíceis, não tinham medicamentos nem prescrição médica”.

Explicou que o Programa Regressar serve milhares de portugueses e jovens portugueses que regressaram a Portugal, dirigido pelo Ministério da Segurança Social e do Emprego, “mas que foi pensado inicialmente para os cidadãos que estavam a regressar da Venezuela”.

“Recordei o alargamento das funções de registo de notariado aos consulados honorários que também viram os seus poderes reforçados para apoiar as comunidades portuguesas dos estados mais afastados de Caracas e de Valência (…) e termos dispensado a necessidade de traduzirem os documentos oficiais de espanhol para português, o que na altura se traduziu numa poupança muito significativa para famílias que viviam em especiais condições de dificuldade”, disse.

Segundo o ministro, “essa experiência depois foi desenvolvida para outras línguas, nomeadamente para a língua inglesa e para a francesa”.

“A comunidade portuguesa na Venezuela reconhece este esforço que tem vindo a ser feito pelo Governo liderado pelo doutor António Costa, porque foi com ele que tivemos o apoio, o incentivo, e a abertura que tivemos: quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas foi o próprio primeiro-ministro António Costa que tomou a iniciativa de sugerir, de recomendar, que se desenvolvessem opções de proximidade e de apoio à comunidade portuguesa na Venezuela, que se vieram a revelar soluções amigas dos portugueses”, acrescentou.

Carneiro deixou ficar também “essa mensagem de estímulo de confiança de esperança no futuro” do primeiro-ministro, e destacpu a cooperação dos anteriores secretários de Estado das Comunidades Portuguesas e do atual, Paulo Cafôfo, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

“Todos estiveram irmanados, todos cooperaram para servir com proximidade, com eficácia, a comunidade portuguesa quando ela viveu momentos tão dramáticos e tão difíceis na Venezuela”, disse, sublinhando: “Agora sentimos que há outra esperança, outra confiança no futuro e isso é muito importante”.