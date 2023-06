O Papa Francisco foi este domingo submetido a fisioterapia respiratória e rezou a oração do Angelus na capela do apartamento do hospital onde está internado, revelou o Vaticano, adiantando que a evolução pós-operatória do sumo pontífice é regular.

Os médicos tinham desaconselhado que o Papa Francisco celebrasse o Angelus publicamente a partir do hospital para evitar esforços que pudessem prejudicar a cicatrização da malha que foi aplicada na sua parede abdominal, após a cirurgia de quarta-feira a uma hérnia abdominal.

No último boletim médico deste domingo, foi referido que o Papa continua sem febre e está hemodinamicamente estável, tendo sido “submetido a fisioterapia respiratória e continua a movimentar-se”.

“Durante a manhã, seguiu a Santa Missa em direto pela televisão e recebeu a Eucaristia. De seguida, dirigiu-se para a capela do apartamento privado [no décimo andar do Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma], onde se recolheu em oração para recitação do Angelus”, refere o Vaticano em comunicado.

Depois da oração, o Papa Francisco “almoçou com os que o assistem nestes dias de internamento no apartamento privado, [nomeadamente] médicos, assistentes, enfermeiros e pessoal do corpo da Gendarmeria [a polícia do Vaticano]”, adianta o comunicado.

O cirurgião que operou Francisco na passada quarta-feira, e também em julho de 2021 ao cólon, Sergio Alfieri, afirmou no sábado em conferência de imprensa que “nos últimos dias se tinha suspendido todo o tratamento intravenoso” e que estava a ser alimentado com uma dieta semilíquida.

Segundo o cirurgião, as análises de sangue e a radiografia ao tórax pós-operatória estão boas.