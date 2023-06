O Papa Francisco pediu este domingo aos políticos católicos europeus que enfrentem os novos desafios como a migração “sob o grande princípio orientador” da “fraternidade humana”, numa mensagem enviada para a reunião do Partido Popular Europeu (PPE) em Roma.

Na mensagem, enviada do hospital onde está internado, Francisco dá vários conselhos aos parlamentares europeus e, em particular, aos políticos cristãos que, defendeu, “devem distinguir-se pela seriedade com que abordam as questões, rejeitando soluções oportunistas e mantendo-se sempre fiéis aos critérios da dignidade da pessoa e do bem comum”.

Recordando a sua última viagem à Hungria, o Papa referiu-se a “uma Europa que valoriza plenamente as diferentes culturas que a compõem, a sua riqueza de tradições, línguas e identidades, que são as dos seus povos e da sua história”, mas que “ao mesmo tempo é capaz, com as suas instituições e as suas iniciativas políticas e culturais, de fazer com que este riquíssimo mosaico forme figuras coerentes”.

“São necessários valores elevados e uma visão política elevada. Não pretendo com isto diminuir a importância da gestão corrente, da boa administração. Mas não é suficiente, não é suficiente para sustentar uma Europa que está a enfrentar os grandes desafios globais do século XXI”, defendeu.

Por isso, sublinhou que o compromisso original dos fundadores da Europa unida “pode ser também o compromisso de hoje”, ou seja: “aspirar não só a uma organização que proteja os interesses das nações europeias, mas a uma união em que todos possam viver uma vida “à escala humana, fraterna e justa”.

O Papa afirmou que “os políticos cristãos de hoje devem ser reconhecidos pela sua capacidade de traduzir o grande sonho da fraternidade em ações concretas de boa política a todos os níveis: local, nacional e internacional. Por exemplo, desafios como a migração ou o cuidado com o planeta só podem ser enfrentados com base neste grande princípio orientador: a fraternidade humana”.

Noutro conselho, Francisco pediu que cuidem dos jovens e se pense “numa Europa e num mundo dignos dos seus sonhos”.