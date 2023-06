Em entrevista ao podcast SmartLess, o ator Pedro Pascal contou a história de como a sua família se tornou refugiada política na década de 1970, depois de ter fugido do Chile, onde se vivia a ditadura de Augusto Pinochet. O ator era ainda bebé, mas conta que foi “como numa espécie de thriller político”.

Os pais eram muito jovens quando ele e a irmã, que é dois anos e meio mais velha, nasceram. “Eu não diria que os meus pais eram revolucionários”, eram “jovens, estudantes universitários liberais”. No entanto, do lado da família da mãe havia “laços próximos ao movimento de oposição”, especificamente uma prima.

Pedro Pascal nasceu em abril de 1975. Quando tinha apenas quatro meses, uma vítima de um tiroteio foi levada para a sua casa. Embora os pais não tivessem a ver com a situação, o pai estava a trabalhar numa residência hospitalar local e pediram-lhe ajuda para “tratar da ferida”. Acabaram a escondê-lo durante algum tempo. A pessoa que tinha levado o ferido para a casa de Pascal foi apanhada, presa, torturada, deu nomes, o que levou à procura das autoridades pelos pais de Pedro, que tiveram de se esconder durante seis meses.

“Como numa espécie de thriller político do início dos anos 80, aproveitando a mudança de guarda na embaixada da Venezuela [os meus pais] aproveitaram e treparam o muro, aterraram do outro lado e pediram asilo. E resultou!”.

Os entrevistadores consideraram a história “fascinante” e perguntaram se o ator já tinha pensado em escrever uma história baseada nestes factos. Ele, aparentemente, responde que não (a resposta não é audível).

O ator conta que, durante muitos anos, e embora este assunto não fosse segredo, não se falava sobre ele. A família foi para a Califórnia na segunda metade da década de 1980. Antes, foi-lhes concedido asilo político na Dinamarca.

A conversa para o podcast passou por alguns dos trabalhos mais conhecidos do ator, como as séries, The Last of Us, Narcos e The Mandalorian. Pedro Pascal partilhou ainda alguns pormenores como o facto de se chamar José Pedro, tal como o pai, mas enquanto o pai é tratado por Pepe, ele é chamado por Pedro. E diz ainda que a mãe era “linda como a Sissy Spacek”.