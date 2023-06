A rede social Twitter estará a recusar pagar as contas à Google o que está, segundo o site Platformer, a gerar um conflito de alto risco entre as empresas e que pode vir a resultar na paralisação das equipas de segurança.

Elon Musk adquiriu em 2022 o Twitter, mas antes desta aquisição a rede social tinha assinado um contrato com a Google relacionado com o combate ao spam, proteção de contas e para remoção de conteúdo relacionado com abuso sexual de crianças. O Twitter terá recusado este mês a pagar as contas do Google Cloud, altura em que o contrato chega ao fim e que estaria para ser renovado, mantendo negociações desde março, segundo o The Information.

Embora o Twitter aloje alguns serviços nos seus próprios servidores, a empresa contratou a Google e a Amazon para complementar a sua infraestrutura, tal como é referido pelo jornal Platformer.

A Amazon também já tinha avisado o Twitter, em março, que iria suspender os pagamentos de publicidade em consequência às faturas pendentes da rede social à Amazon Web Services por serviços de computação em nuvem, segundo o The Information.

Desde a aquisição por Musk, o Twitter reduziu drasticamente os custos e despediu milhares de funcionários. Musk ordenou à empresa que reduzisse os custos de infraestrutura, como os gastos com serviços de nuvem, em mil milhões de dólares (930.322,69 euros), disse uma fonte à Reuters em Novembro.

Nem o Twitter nem a Google, contactados pela Reuters, responderam a pedidos de informação.