Com um 18.º lugar na qualificação e um 12.º lugar na corrida sprint do Grande Prémio de Itália, Miguel Oliveira não conseguiu esconder que as cinco semanas de ausência depois da lesão sofrida em Jerez deixaram marcas. Marcas psicológicas, por não estar a competir; marcas competitivas, por ter perdido muitos pontos; e marcas físicas, por não estar ainda a 100%.

“O meu ombro estava um pouco fraco, não tinha muita força no final, nem sequer resistência. Tive muitas dificuldades a virar a mota da esquerda para a direita e é aí que perco a maior quantidade de tempo. Mas já é uma grande vitória estar a correr, estou feliz por isso, por estar a ganhar velocidade dia após dia. A qualificação foi um pouco estranha, não consegui tirar a melhor volta com a bandeira amarela na segunda saída. Temos algum trabalho para fazer amanhã e esperamos melhorar um pouco mais”, explicou o piloto português depois da corrida sprint deste sábado, onde Pecco Bagnaia confirmou a pole-position e venceu para cimentar ainda mais a liderança do Mundial.

Já este domingo, em Mugello e no Grande Prémio propriamente dito, Miguel Oliveira voltava a arrancar de 18.º e tinha novamente o objetivo de escalar o máximo de posições possível, sonhando sempre com uma eventual entrada nos pontos para começar a compensar as corridas perdidas nas últimas semanas. Jack Miller saiu muito bem, ainda que Bagnaia tenha recuperado a liderança pouco depois, e o piloto português ultrapassou vários adversários nos primeiros momentos da prova para chegar à volta 7 já em 13.º e atrás de Fabio Quartararo.

Por essa altura e quando perseguia o pódio, Marc Márquez caiu e abandonou de imediato, destino que depressa foi repetido por Miguel Oliveira. Na 10.ª volta e completamente sozinho, o piloto da RNF Aprilia cometeu um erro e caiu, deixando desde logo o Grande Prémio de Itália e saindo da berma pelo próprio pé, restando agora perceber se a queda agravou a lesão que ainda não estava totalmente debelada.

Miguel Oliveira caiu no regresso à competição após lesão ???? #ItalianGP pic.twitter.com/mkzPEtcezG — B24 (@B24PT) June 11, 2023

O clã Márquez ficou completamente de fora do Grande Prémio de Itália quando Álex imitou o irmão e também caiu quando seguia em terceiro e Pecco Bagnaia já não deixou fugir a vitória, regressando aos triunfos depois do primeiro lugar de Marco Bezzecchi em França e alargando a vantagem na liderança da classificação geral, já que o italiano da VR46 foi apenas 8.º. Jorge Martín e Johann Zarco completaram o pódio, seguidos de Luca Marini, Brad Binder, Aleix Espargaró e Jack Miller.