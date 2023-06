As ligações fluviais dos ferry-boats entre Setúbal e Troia foram esta segunda-feira suspensas desde as 7h30 devido a um problema hidráulico na rampa de acesso das viaturas no cais das Fontainhas, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte da empresa.

Segundo a mesma fonte, trata-se de uma avaria que já está a ser reparada, mas, cerca das 10h20, ainda não havia hora prevista para a conclusão dos trabalhos e para a normalização das ligações dos ferry-boats entre as duas margens do rio Sado.

Para os automobilistas que pretendam deslocar-se de Setúbal para Troia, ou no sentido contrário, a alternativa mais rápida é fazerem a travessia do Sado em Alcácer do Sal, o que implica um percurso acrescido de dezenas de quilómetros.