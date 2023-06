A empresa detentora dos jornais britânicos The Guardian e The Observer pediu desculpa pela forma como lidou com as denúncias de assédio sexual contra um dos seus principais colunistas. No seguimento de uma reportagem feita pelo New York Times, a Guardian News and Media (GNM) comprometeu-se ainda a rever os protocolos internos utilizados para investigar este tipo de acusações.

De acordo com o jornal norte-americano, pelo menos sete mulheres terão, ao longo dos anos, denunciado comportamentos impróprios de Nick Cohen, um proeminente colaborador do The Observer. Cohen, que escrevia para o jornal desde a década de 1990, abandonou a publicação no início de 2023, alegadamente por “motivos de saúde”, pese embora estar na altura a ser alvo de uma investigação interna.

Esta segunda-feira, poucos dias depois da publicação desta reportagem, a editora-chefe do The Guardian, Katharine Viner, bem como a CEO da empresa, Anna Bateson, pediram desculpa em nome da GNM a uma das alegadas vítimas de Cohen, que o teria acusado em 2018 de a ter apalpado sem consentimento anos antes. Na altura, a sua queixa foi ignorada, e um editor sénior da publicação teria inclusive protegido o colunista.

Queremos pedir desculpa pela sua experiência de assédio sexual por parte de um membro de staff do Observer, e pela forma como a queixa foi tratada”, lamentaram as responsáveis, num e-mail a que o New York Times teve acesso”.

Descrevendo a situação como “inaceitável”, a GNM terá ainda anunciado uma revisão aos procedimentos para investigar acusações deste género. “Todas as alegações de assédio sexual serão investigadas por terceiros, independentes e externos, e não por responsáveis seniores da GNM”, referiu a empresa de media numa comunicação interna.

A denúncia feita pelo New York Times pinta uma cultura de encobrimento no seio dos media britânicos. Por forma a garantir que tal não se verificará daqui para a frente, a GNM já contratou a firma independente Howlett Brown para, até setembro deste ano, receber e tratar queixas de assédio sexual ou outros comportamentos impróprios dentro da empresa.

Contactado pelo New York Times aquando da reportagem inicial, Nick Cohen não respondeu diretamente a nenhuma das acusações, preferindo remeter quaisquer comportamentos impróprios à sua dependência do álcool. “Escrevi bastante sobre o meu alcoolismo. Estou limpo desde 2016, e olho para trás para a minha vida enquanto dependente com profunda vergonha“, disse, sem mencionar o facto de pelo menos uma das acusações ser posterior à data em que diz ter deixado de beber.