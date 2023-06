A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) repudiou e condenou o comportamento do Benfica no domingo à noite, depois de o clube recusar participar na entrega do troféu de campeão no Pavilhão João Rocha.

“Relativamente à ausência dos agentes desportivos do Sport Lisboa e Benfica na cerimónia de entrega dos prémios de campeão nacional, a Federação Portuguesa de Basquetebol repudia e condena veementemente tal comportamento, considerando que atenta contra os princípios da ética desportiva“, refere o organismo, em comunicado.

A tomada de posição do Benfica aconteceu depois de a equipa de basquetebol conquistar o bicampeonato em casa do Sporting, ao vencer o quarto da final do play-off (101-85), num jogo antecedido de polémica, em que os encarnados acusaram a FPB de “dualidade”.

Em causa esteve o facto de o jogador do Sporting Travante Williams ter estado apto para o encontro, que disputou, depois de na anterior partida ter agredido um agente da autoridade, sem que a FPB instaurasse qualquer medida disciplinar.

“Dois casos, dois jogadores, dois clubes e duas decisões opostas: T Williams agrediu um agente da autoridade e foi expulso, mas vai jogar hoje com o Benfica; Ivan Almeida foi acusado de tentar agredir um árbitro, tendo-se comprovado depois que tal era falso, mas foi suspenso durante um mês! Incompreensível e inaceitável”, explicou o Benfica, acusando a FPB de dualidade de critérios.

Já após a conquista do campeonato, os “encarnados” comunicaram que não iriam participar na cerimónia dos prémios, dado o “comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe”.

Em resposta, já de madrugada, a FPB disse reservar-se a tomar todas as medidas para garantir que “tais comportamentos” não se repitam, “sem prejuízo das consequências disciplinares previstas nos regulamentos”.

Na final do play-off, o Benfica garantiu a revalidação do título com uma vitória na Luz e duas no Pavilhão João Rocha, enquanto o Sporting venceu um jogo em casa do rival.