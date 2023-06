Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, celebrou, esta segunda-feira de manhã, o dia da Rússia com um discurso no Grande do Kremlin. “Este feriado marca a inseparabilidade de séculos de história, a grandeza e a glória da nossa pátria”, saudou o Chefe de Estado, reconhecendo que o país vive “tempos difíceis”. Ainda assim, a “união” que sente na sociedade russa faz com que haja um “maior apoio” aos “heróis”: “Os participantes da operação militar especial”.

Destacando “o patriotismo e a responsabilidade que foram conferidos pelos antepassados, que levaram a cabo labores grandiosos e vitórias militares”, Vladimir Putin disse que a sociedade está “ativamente consciente” dos os seus feitos podem “representar”, nomeadamente a sua “determinação firme em assegurar a defesa da terra natal e o trabalho para o bem comum e prosperidade da pátria”. “Para nós, o legado é sagrado. Somos fieis às tradições”, afirmou.

Entregando condecorações a figuras públicas que se destacaram no último ano, Vladimir Putin aproveitou, no final da cerimónia, para criticar a Ucrânia. “Eu não vou falar sobre as razões, sobre isto ou aquilo, nem vou entrar numa selva política. Mas, francamente, porquê é que o inimigo atinge áreas residenciais? Para quê? Qual é o sentido?”, questionou o Chefe de Estado.

Após a pergunta, Vladimir Putin assinalou que a resposta era “surpreendentemente simples”. ” Não há qualquer sentido militar”, sublinhou.

Da parte da tarde, o líder russo visitou um hospital em que estão internados os soldados russos feridos na Ucrânia. De acordo com uma nota do Kremlin, Vladimir Putin condecorou alguns militares e falou com eles sobre o estado do conflito.