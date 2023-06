O Partido Nacional Escocês (SPN) está a enfrentar um período conturbado desde que, em julho de 2021, a polícia nacional abriu uma investigação às suas finanças. No novo capítulo da Operação Branchform, como é conhecida, as autoridades detiveram Nicola Sturgeon, ex-primeira-ministra escocesa e antiga líder da força partidária. Mas afinal o que está em causa na investigação que já levou à detenção e interrogatório de três membros do partido e levou à apreensão de uma caravana de luxo da sogra de Sturgeon?

Tudo começou com os esforços do SPN para angariar fundos para uma campanha sobre a realização de um referendo sobre a independência da Escócia. Através de vários apelos o partido angariou, entre 2017 e 2020, mais de 600 mil libras, o equivalente a cerca de 680 mil euros, para a sua causa. No entanto, os anos seguintes viriam a mostrar que os donativos dos apoiantes não se refletiam do mesmo modo nas contas do SPN.

