O Papa Francisco continua a recuperar normalmente depois da operação a que foi submetido na última quarta-feira, de acordo com uma informação divulgada pelo Vaticano ao final da manhã desta segunda-feira.

“A equipa médica informa que o decurso pós-operatório do Santo Padre continua a ser regular, observando as prescrições médicas”, lê-se numa nota do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. “O Papa Francisco continua a alimentar-se normalmente.”

“Esta manhã, recebeu a Santa Eucaristia e, de seguida, dedicou-se às suas atividades laborais”, diz ainda o Vaticano.

O Papa Francisco foi operado na última quarta-feira a um problema intestinal, no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, na sequência de uma “hérnia incisional encarcerada” — uma consequência de uma operação ao intestino a que tinha sido submetido em 2021.

A agenda do Papa foi cancelada durante dez dias, enquanto o chefe da Igreja Católica continua internado na ala privada daquele hospital romano, a recuperar da cirurgia.

No domingo, quando em situações normais falaria aos fiéis a partir da janela do Palácio Apostólico, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco esteve recolhido na capela privada do hospital.

No boletim médico de domingo era referido que o Papa continuava sem febre e hemodinamicamente estável, tendo sido “submetido a fisioterapia respiratória e continua a movimentar-se”.

O Papa Francisco é esperado em Portugal entre os dias 2 e 6 de agosto deste ano, para a realização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, com a participação esperada de mais de um milhão de jovens de todo o mundo.

Os sucessivos problemas de saúde do Papa Francisco têm levantado dúvidas sobre a efetiva participação do líder católico na viagem a Portugal — mas a organização já garantiu que não tem plano B e que está a preparar tudo para a vinda do Papa.